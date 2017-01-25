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Бойцы Национальной гвардии Украины из-за митинга владельцев нерастаможенных авто усилил охрану общественного порядка в правительственном квартале, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

«За право ездить на нерастаможенных авто выступили владельцы автомобилей с номерными знаками стран-членов Евросоюза. Участники движения «Авто Евро Сила» собрались под зданием Верховной Рады Украины с требованием отменить жесткие условия, относительно владельцев автомобилей с иностранными номерными знаками», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, чтобы избежать массовых беспорядков в правительственном квартале была усилена охрана общественной безопасности.

Около 700 гвардейцев столичных соединений Национальной гвардии Украины были привлечены для несения службы в главном городе государства.

Напомним, вчера, 24 января, на въездах в Киев и под зданием Кабинета Министров проходили акции протеста относительно урегулирования вопроса транзита автомобилей с иностранной регистрацией. Движение транспорта было затруднено.
ForUm

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