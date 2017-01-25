также в разделеМир
В Сомали в результате нападения на отель погибли 13 человек 31
Додон выступил за вывод российских войск и референдум по Приднестровью 66
Число жертв схода лавины в Италии возросло до 21 человека 23
В США в каркасе кровати обнаружили $20 миллионов 36
Япония подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков 70
Панама приостановила расследование офшорного скандала 22
В Италии потерпел крушение вертолет спасателей 30
ЕС выделит €800 тысяч на борьбу с влиянием РФ на выборы 21
Суд запретил правительству Британии запускать Brexit 100
Обама на прощание отправил $221 миллион Палестине 203
Комитет сената США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря 52
Количество жертв схождения лавины на отель в Италии возросло 51
Сенат США утвердил нового главу ЦРУ 85
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства 108
Аграмунт переизбран президентом ПАСЕ 31
Трамп намерен пересмотреть торговое соглашение с Канадой и Мексикой 52
Штайнмайер о Трампе: Германии нужно готовиться к «турбулентности» 105
На Трампа подадут в суд из-за нарушения конституции США 130

Президент США Дональд Трамп верен своим планам построить «великую стену» на границе с Мексикой. Он пообещал уже в среду подписать указ о ее возведении, добавив, что этот день станет важным для национальной безопасности, сообщает ВВС.

«Это будет важный день для национальной безопасности. Помимо всего прочего, мы построим стену», - написал Трамп в своем «Твиттере».

Ожидается, что указ о строительстве стены президент подпишет ближе к вечеру по киевскому времени. В последующие дни он утвердит еще несколько резонансных указов, касающихся иммиграции и ужесточения контроля на границах.

Точное содержание этих указов пока не раскрывается, но ожидается, что они будут вводить жесткие ограничения на допуск в страну людей из семи стран Ближнего Востока, населенных преимущественно мусульманами.

Также ожидается, что Трамп обяжет те американские города, в которых обычно не задерживают и не арестовывают нелегальных мигрантов, помогать федеральным властям в поиске и депортации таких мигрантов.

Строительство стены протяженностью более 3 тысяч километров, борьба с нелегальной миграцией и ограничение доступа в США для некоторых мусульман входили в число предвыборных обещаний Трампа.

Наибольший резонанс вызвал предложенный им проект возведения стены на границе с Мексикой. Трамп обещал, что это будет «великая, прекрасная стена», а заплатить за ее строительство он заставит Мексику.

Эксперты утверждают, что Трамп в своих предвыборных заявлениях неправильно рассчитал стоимость такого сооружения, и фактически она обойдется значительно дороже, чем он обещал в своих речах.

Кроме того, власти Мексики еще до выборов и победы Трампа несколько раз прямо заявили, что, вопреки его обещаниям, не собираются оплачивать строительство стены на границе.

При этом проект неожиданно поддержали некоторые живущие в США мексиканцы. Они надеются, что на выполнение столь амбициозной задачи потребуется много рабочих, и готовы ими стать.

В настоящее время на протяжении практически всей границы Мексики с США уже существует внушительная стена. Она прерывается в основном в тех местах, где граница проходит по реке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги
Ботинки зимние