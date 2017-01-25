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Украинские военнослужащие немного продвинулись вперед, выровняв линию фронта на Светлодарской дуге.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«На Светлодарской дуге наша пехота «чуток подравняла» передовые позиции», – написал он.

По словам  Мысягина, это значит, что где-то линия фронта выровнялась, «а где-то мы снова перегнули немного и шагнули вперед». «И все в рамках Минских договоренностей», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря 2016 года НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. Однако украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции.

23 декабря населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины. ВСУ установили блокпост на южной окраине поселка.
ForUm

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