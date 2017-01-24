Поведение главы финансового комитета Верховной Рады Сергея Рыбалко свидетельствует о необходимости срочного решения давно назревшей проблемы – введения в Верховной Раде медико-психологической экспертизы.

Так отреагировал на «крик души» с парламентской трибуны народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалко экс-мэр освобожденного Славянска, а ныне – замглавы Общественного совета при Донецкой военно-гражданской обладминистрации Олег Зонтов в эфире телеканала «NewsOne», сообщает Власти.нет.

«19 января 2016 года, Рыбалко выступил с парламентской трибуны, обвинив владельца крупнейшей торговой сети Украины «АТБ» Геннадия Буткевича в череде покушений, как на него лично, так и менеджеров компании S.Group», - отмечает издание.

«Я видел выступление Рыбалко. И хочу сказать, что, во-первых, это – материал для НАБУ, потому, что Сергей Рыбалко с депутатской трибуны, почему-то, заявляет о своих связях с семейным бизнесом. Хотя, когда он стал народным депутатом, он должен был полностью абстрагироваться от бизнеса. А это злостное и грубейшее нарушение закона и грозит оно потерей депутатского мандата. С другой стороны, такими действиями дискредитируется вообще депутатская трибуна, потому, что она – не для криков души, а для законопроектов. А вот для криков души – психология. Дословно перевожу – «наука о душе». Так вот, психология как раз занимается такими криками. Я вам скажу, как сертифицированный психолог с большим стажем, что когда говорят об отрезанных ушах, это свидетельствует о картине конфабуляции, когда пациент верит в появившиеся у него ложные галлюцинации. Я не раз слышал от своих коллег, что уже просто горит введение в ВР медико-психологической экспертизы. Потому, что поведение наших некоторых депутатов очень странное», – считает Зонтов.

Вместе с тем, Зонтов прокомментировал ситуацию, связанную с организацией Рыбалко «лживой информационной кампании, направленной на подрыв деловой репутации и стабильности работы корпорации «АТБ».

«Этот факт подтверждает грязную информационную кампанию. Сергей Рыбалко, который по заявлению общественников, финансировал эту кампанию, должен ответить на вопрос: какие цели он преследовал? Нельзя забывать, что мы живем в состоянии войны. И та гибридная война, которая ведется сейчас Россией против нас, как раз использует такие методы развала, прежде всего, банковской системы и торговой сферы. А Сергей Рыбалко, насколько я помню, с одной стороны – председатель комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, а с другой стороны, он финансирует такую вот грязную информационную кампанию против торговой сети, которая является крупнейшим налогоплательщиком. И тогда на эти вопросы должны дать ответы компетентные органы – СБУ, прокуратура», – заявил Зонтов.

«В финансировании грязной информационной кампании против «АТБ» Сергея Рыбалко уличили общественные активисты Алексей Станчевский, Константин Дикань и Дмитрий Воронков. В декабре прошлого года им поступило предложение от помощников народного депутата принять участие в провокации, и за крупное денежное вознаграждение распространять в СМИ и соцсетях неправдивую информацию против «АТБ». Все собранные доказательства причастности Рыбалко к афере они передали в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины», - говорится в материале.