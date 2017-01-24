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Начальник Генштаба Виктор Муженко принял эстафету популярного среди военных флешмоба #22PushUpChallenge и отжался 22 раза.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

«Настроение боевое: принял эстафету #22PushUpChallenge», - написал начальник Генштаба.

После отжимания Муженко передал эстафету главе Службы безопасности Василию Грицаку.

Как известно, украинцы организовали в соцсетях флешмоб для привлечения внимания общественности к нуждающимся в психологической реабилитации бойцов АТО, вернувшихся с войны. Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются на камеру 22 раза, и передают эстафету другим.
ForUm

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