Начальник Генштаба Виктор Муженко принял эстафету популярного среди военных флешмоба #22PushUpChallenge и отжался 22 раза.
Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.
«Настроение боевое: принял эстафету #22PushUpChallenge», - написал начальник Генштаба.
После отжимания Муженко передал эстафету главе Службы безопасности Василию Грицаку.
Как известно, украинцы организовали в соцсетях флешмоб для привлечения внимания общественности к нуждающимся в психологической реабилитации бойцов АТО, вернувшихся с войны. Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются на камеру 22 раза, и передают эстафету другим.
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