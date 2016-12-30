Предложения бизнесмена Виктора Пинчука, изложенные в статье The Wall Street Journal, являются приглашением украинцев к капитуляции, считает народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«То, что Виктор Пинчук стыдливо называет «болезненным компромиссом» на самом деле является приглашением нас, Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции. Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО, Украина просто перестанет существовать как независимое государство», - написал он в Facebook.

«То, чего еще не удалось врагам добиться за столетие – уничтожить украинское национальное достоинство и убить веру в свою государствоспособность, Пинчук предлагает нам осуществить своими руками», - считает Чубаров.

Пинчук в статье для The Wall Street Journal предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд «болезненных компромиссов» ради завершения конфликта с РФ.

В частности, он предлагает временное исключение Украиной из заявленных целей членства страны в ЕС, отказаться от намерения вступить в НАТО в кратко- и среднесрочной перспективе и согласиться на нейтралитет.

Также бизнесмен настаивает на позиции, что «Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе» при одновременном сохранении позиции, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен.

Пинчук, кроме того, предложил Украине согласиться на проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса до полного возвращения под свой контроль этой территории с целью «продемонстрировать свою приверженность мирному объединению».