Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Финляндии Саули Ниинисте усилить давление на Россию для освобождения украинских заложников как с оккупированной территории, так и из российских тюрем.

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил во время встречи с финским коллегой в Хельсинки.

Он также поблагодарил Ниинисте за обеспечение Финляндией деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ человеческими и финансовыми ресурсами, за гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам в Украине и практическую поддержку процесса гуманитарного разминирования на Востоке нашей страны.

Порошенко также выразил благодарность Финляндии за твердую позицию в ускорении предоставления Украине безвизового режима, обеспечении завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также большой объем технической помощи, который финляндская сторона в этих непростых условиях предоставляет Украине.

В свою очередь Ниинисте отметил, что Финляндия поддерживает целостность и суверенитет Украины и осуждает нелегальную аннексию Крыма. Он подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей всеми сторонами для нормализации жизни в Украине и Европе. Также Ниинисте заверил в поддержке Украины в проведении реформ и евроинтеграции.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что НВФ блокируют процесс обмена заложниками.