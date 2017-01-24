также в разделеПолитика
Порошенко отказал в интервью российским журналистам: Перестаньте убивать украинцев 19
Журналист: После раскола «Оппоблока» власть запустит на оппозиционное поле несколько технических проектов 34
Рыбалко посоветовали обследоваться у психиатров 46
Порошенко: Оснований для отмены санкций против России нет 72
Хан дал новый прогноз по безвизу для Украины 112
Гройсман пообещал решить проблему львовского мусора 32
ГПУ пригрозила силой доставить Лещенко в суд 195
Порошенко: Украина может ответить на российские кибератаки 90
Минюст не смог с первого раза выбрать главного люстратора 28
В Польше рассекретили документ об отказе от проукраинского курса 250
Начался официальный визит Порошенко в Финляндию 70
Мельничук заявил, что на него было совершено два покушения 45
Порошенко наградил 43 военных-участников АТО 27
Аграмунт о возвращении делегации РФ в ПАСЕ: Не мне принимать решение 61
Геращенко: Предотвращение покушения – уникальное стечение обстоятельств 70
НАБУ расследует 25 уголовных производств по е-декларациям 37
ГПУ вызывает Януковича на допрос 39
Президент ПАСЕ намерен добиваться возвращения РФ в ассамблею 70

Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Финляндии Саули Ниинисте усилить давление на Россию для освобождения украинских заложников как с оккупированной территории, так и из российских тюрем.

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил во время встречи с финским коллегой в Хельсинки.

Он также поблагодарил Ниинисте за обеспечение Финляндией деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ человеческими и финансовыми ресурсами, за гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам в Украине и практическую поддержку процесса гуманитарного разминирования на Востоке нашей страны.

Порошенко также выразил благодарность Финляндии за твердую позицию в ускорении предоставления Украине безвизового режима, обеспечении завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также большой объем технической помощи, который финляндская сторона в этих непростых условиях предоставляет Украине.

В свою очередь Ниинисте отметил, что Финляндия поддерживает целостность и суверенитет Украины и осуждает нелегальную аннексию Крыма. Он подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей всеми сторонами для нормализации жизни в Украине и Европе. Также Ниинисте заверил в поддержке Украины в проведении реформ и евроинтеграции.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что НВФ блокируют процесс обмена заложниками.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги
Ботинки зимние