Киевская областная администрация обратилась в Антимонопольный комитет с просьбой проверить резкое повышение тарифов перевозчиками Киевской области на предмет сговора. Об этом сообщил председатель КОДА Александр Горган.

«Сегодня я подписал обращение в Антимонопольный комитет. Вчера коллегия приняла решение, наработала документ. Сегодня оно было подписано», - сказал Горган.

Он добавил, что КОДА также обратилась в Государственную фискальную службу, чтобы они проверили, действительно ли все средства от подорожания проезда попадают в бюджеты различных уровней, и Государственной службы по безопасности на транспорте, сообщает «Украинская правда. Киев».

На вопрос, когда будет создано анонсированное властью коммунальное или государственное транспортное предприятие, которое будет конкурировать с имеющимися перевозчиками, Горган ответить не смог.

«Я не могу пространно об этом рассказать. У нас сейчас объявлен конкурс на должность руководителя Управления инфраструктуры, которому мы будем ставить в первую очередь задачу выработать предложения по решению вопроса с перевозкой в ​​области. Пока это только намерение. Конечно, мы наполним его содержанием, но сроков озвучить не могу. И, увы, очень быстро мы сделать это не сможем», - сказал Горган.

«Новый руководитель управления будет иметь задачу выработать концепцию, просчитать целесообразность, экономическую обоснованность создания такого предприятия», - добавил глава КОГА.

Пока, по его словам, никаких исследований в этом направлении не было.

Сейчас областная власть проводит переговоры с перевозчиками по обоснованию или снижению цены.

В частности, на следующей неделе запланировано заседание общественного совета с участием перевозчиков и представителей власти, где снова будет подниматься вопрос стоимости проезда.

Напомним, с 21 января в пригородных маршрутах Киевской области цена на проезд резко возросла до 15 гривен.

С того же дня января проезд в маршрутных такси столицы подорожал на одну гривню.