Генеральная прокуратура Украины вызывает 27 января на допрос бывшего президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Соответствующая повестка опубликована официальном сайте Генпрокуратуры.

«Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 года рождения, адрес для переписки: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус «В», в соответствии с требованиями ст. 133, 135, 137, 2975 УПК Украины вызывается «27» января 2017 в 15:00 ч. в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины по адресу: Украина, г.. Киев, ул. Московская, 8, кабинет 127 (тел. 38044-200-58-01) для вручения уведомления об изменении подозрения и допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42016000000001594 от 14.06.2016 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины», – отмечается в документе.

Как ранее сообщал ForUm, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

Однако, 9 декабря защита бывшего президента вернула подозрение в госизмене в ГПУ.

В то же время в ГПУ подчеркнули, что Янукович имеет статус подозреваемого.

14 декабря 2016 года Печерский районный суд Киева предоставил Главной военной прокуратуре разрешение на задержание бывшего президента.

21 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении Януковича заочного расследования по делу о государственной измене.