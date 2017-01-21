Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении Виктора Януковича заочного расследования по делу о государственной измене. Об этом сообщает 112 Украина.

«Судья Печерского суда Тарасюк дала разрешение на проведение в отношении Виктора Януковича процедуры специального заочного досудебного расследования по делу о государственной измене. Решение обжалованию не подлежит», - сообщил кооруеспондент телеканала.

Отмечается, что заседание суда длилось более 12,5 часов в связи с более 30 ходатайствами, которые подала сторона защиты.

Среди них – проведение выездного заседания на территории РФ и добавление в качестве свидетелей всех участников заседания СНБО от 14 февраля 2014 года.

«Все эти ходатайства, как и ходатайство об отводе председательствующей по делу и всего судейского состава Печерского райсуда, были отклонены. Представители прокуратуры приобщили к делу письмо от генпрокуратуры России, в котором говорится об отказе в юридической помощи, а именно во вручении Виктору Януковичу подозрения», - рассказал корреспондент.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что судебный процесс в деле о госизмене начнется в феврале.

«В феврале мы начнем и собственно судебный процесс, где прокуратура на основании неопровержимых доказательств будет просить наказания предателю», - написала Сарган в Facebook.

Кроме того, защита просила суд допросить в судебном заседании президента Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других.

Напомним, суд отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.

28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-беркутовцев генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.

Напомним, 27 января Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину.