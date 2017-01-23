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Рост промышленного производства в Украине в январе-декабре 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составил 2,4%, после падения показателя 4 года подряд – в 2012 - 2015 годах.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в том числе в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года рост промпроизводства ускорился до 4,5% с 3,7% к ноябрю, передает УНИАН.

По сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем 2016 года, в декабре промпроизводство выросло на 1,9%.

Напомним, рост промышленного производства в Украине в ноябре 2016 года в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2015 года, ускорился до 3,7% с 0,8% месяцем ранее.
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