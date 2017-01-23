Представители государств-членов ЕС ожидают от Украины представления нового санкционного списка для расширения ограничений против россиян и жителей Крыма, причастных к преследованию крымских татар.

Об этом заявил депутат ПАСЕ от Литвы Эмануэлис Зингерис на встрече в рамках ассамблеи, посвященной похищению и пыткам людей в Крыму.

«Важно знать, кто именно причастен к похищению и убийствам проукраинских граждан в Крыму. Мы готовы поднять вопрос о введении санкций против них, но у нас нет такого списка. Климкин должен подписаться под списком людей, которые занимаются в Крыму террором», - отметил он, сообщает «Европейская правда».

Представитель крымской делегации, глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник, которая была одним из докладчиков на мероприятии, сообщила, что такой список уже готов и в ближайшее время будет передан в МИД.

«Такой список у нас есть, этот так называемый список Сенцова. Имена в нем известны – это представители, прокуратуры, ФСБ, следователи, причастные к похищению и пыткам в Крыму. Мы скоро передадим его в МИД», - заявила она.

Скрыпник уточнила, что в данном списке более сотни людей, в отношении которых собраны доказательства их причастности к преследованиям в Крыму. Список разделен на две части. В первой группе – причастные к похищениям и пыткам проукраинских активистов, во второй – «душители свободы слова», то есть причастные к преследованиям в Крыму СМИ и журналистов, неподконтрольных РФ.

«Мы рассчитываем передать данный список Климкину в начале февраля», - заявила она.

Скрыпник отдельно отметила, что данный перечень может получить название «Список Сенцова-Чийгоза».

Напомним, 15 сентября 2016 года Европейский Союз утвердил решение о продлении еще на полгода санкций, примененных против 146 граждан и 37 компаний за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.