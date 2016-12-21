Рост промышленного производства в Украине в ноябре 2016 года в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2015 года, ускорился до 3,7% с 0,8% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, октябрем 2016 года, в ноябре рост промпроизводства сократился до 0,8% после 5,7% роста в октябре к сентябрю.

С начала года, за январь-ноябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2,1%, сообщает УНИАН.

По информации Госстата, наибольший прирост промпроизводства в январе-ноябре 2016 года по сравнению с прошлым годом зафиксирован в перерабатывающей промышленности –на 3,4%, производстве электроэнергии, газа и пара – на 1,8%. В то же время в в добывающей промышленности наблюдался спад на 0,4%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.