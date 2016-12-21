также в разделеЭкономика
Минфин сформировал новый набсовет «ПриватБанка» 4
Минсоцполитики хочет изменить правила выхода на пенсию 54
Минрегион хочет строить за бюджетные деньги арендное жилье 31
Шлапак: До конца дня «ПриватБанк» снимет все ограничения 28
Минфин: Работа «Приват24» не изменится 73
Национализация «ПриватБанка» обойдется каждому украинцу в 3 тысячи 63
В НБУ прогнозируют 12% инфляции по итогам года 24
Минфин получил 100% акций «ПриватБанка» 51
НБУ: Ситуация на валютном рынке остается стабильной 39
Луценко: Кацуба готов заключить соглашение со следствием 45
S&P понизило рейтинг «ПриватБанка» 29
Кабмин выделил средства на выплату январских пенсий в декабре 75
Кабмин продлил действие пошлин на товары из России 39
Уставный капитал «ПриватБанка» увеличат почти на 36 миллиардов 36
В бюджете-2017 заложен курс гривни 27,2 за доллар при инфляции 8,1% 47
В Украине с 1 января подорожает алкоголь 312
«Газпром» предлагает «Нафтогазу» гарантировать поставки газа письмом 58
НБУ списал 32 миллиарда долгов «ПриватБанка» перед акционерами 175

Рост промышленного производства в Украине в ноябре 2016 года в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2015 года, ускорился до 3,7% с 0,8% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, октябрем 2016 года, в ноябре рост промпроизводства сократился до 0,8% после 5,7% роста в октябре к сентябрю.

С начала года, за январь-ноябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2,1%, сообщает УНИАН.

По информации Госстата, наибольший прирост промпроизводства в январе-ноябре 2016 года по сравнению с прошлым годом зафиксирован в перерабатывающей промышленности –на 3,4%, производстве электроэнергии, газа и пара – на 1,8%. В то же время в в добывающей промышленности наблюдался спад на 0,4%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Ботинки зимние