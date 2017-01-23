Народный депутат Антон Геращенко заявил, что установлены 15 человек, которых спецслужбы РФ использовали для диверсий. Об этом он заявил на брифинге.

«В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены 15 лиц. Оказалось, что это бойцы 15-й так называемой интербригады «ДНР», террористической организации, которая была разгромлена украинскими Вооруженными силами в июне 2015 года в Марьинке. Когда их начали допрашивать, они оказались в СИЗО в Ривне, и, мягко говоря, поняли, что рядом находятся очень патриотичные украинские граждане, они захотели сотрудничать со следствием», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По совам Геращенко, задержанные рассказали, что после разгрома этой 15-й террористической интербригады их собрали, вывезли в Подмосковье и сказали: «Дорогие друзья, вы же граждане Украины. Давайте вы вернетесь в Украину вместе со своими семьями и будете осуществлять задачи по дестабилизации ситуации в стране, а именно будете осуществлять кражи, грабежи, разбои».

«Есть полный комплекс оперативных мероприятий, позволивших задокументировать их связи, контакты с представителями российских спецслужб», - сказал он.

Напомним, 20 января СБУ заявила о предотвращении попытки покушения на жизнь народного депутата Антона Геращенко. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.