Правоохранители устанавливают обстоятельства исчезновения сейфа из киевского ЖЭКа.

По данным отдела коммуникации столичного управления полиции, в Святошинское управление поступило сообщение о том, что входная дверь в помещение сломана и исчез сейф.

На место выехали правоохранители и следственно-оперативная группа. Следы правонарушения зафиксированы и задокументированы.

«Правоохранители выяснили, что данное помещение занимает ЖЭК. Металлический сейф с документами находился в кабинете бухгалтерии. В помещении находилась диспетчер, которая пояснила: зашел неизвестный и открыто похитил сейф с документами», - говорится в сообщении.

Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают злоумышленника.