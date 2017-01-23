также в разделеСтолица
Киевлян призывают подавать в мэрию заявки на ремонт лифтов 17
Расходы киевского метро на электроэнергию вырастут почти в 3 раза 39
На закупке кресел для НСК «Олимпийский» украли 5 миллионов 57
В Киеве в первой половине дня будет туманно 42
На мосту Патона развернули 30-метровый флаг Украины 71
Названо имя убитого в Киеве адвоката 4819
Центр Киева в День Соборности перекроют для транспорта 48
В центре Киева горел ресторан 220
В Киеве застрелили адвоката 281
Завтра подорожает проезд в киевских маршрутках 107
Киевляне смогут заказать проверку платежек за тепло 69
Полиция не заводила дело из-за стычек на Грушевского 22
В Гидропарке произошла драка со стрельбой, ранены три человека 104
Специалисты рассказали, чем в последние несколько дней дышали киевляне 114
В Киеве ночью горел Демеевский рынок 118
Пограничники обнаружили в аэропорту «Киев» комплектующие к оружию 95
В Киеве пьяный водитель влетел на станцию метро «Харьковская» 219
В центре Киева произошла стычка между правыми активистами и силовиками 12626

Правоохранители устанавливают обстоятельства исчезновения сейфа из киевского ЖЭКа.

По данным отдела коммуникации столичного управления полиции, в Святошинское управление поступило сообщение о том, что входная дверь в помещение сломана и исчез сейф.

На место выехали правоохранители и следственно-оперативная группа. Следы правонарушения зафиксированы и задокументированы.

«Правоохранители выяснили, что данное помещение занимает ЖЭК. Металлический сейф с документами находился в кабинете бухгалтерии. В помещении находилась диспетчер, которая пояснила: зашел неизвестный и открыто похитил сейф с документами», - говорится в сообщении.

Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают злоумышленника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Ботинки зимние