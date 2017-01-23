Силы антитеррористической операции задержали гражданина России, который пытался перейти линию разграничения вне установленных пунктов пропуска вблизи поселка Оленевка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Гражданин России, уроженец села Луки Псковской области РФ в Донецк прибыл еще в 2013 году в поисках работы. В середине 2015 года мужчина из-за финансовых трудностей вошел в одно из незаконных вооруженных формирований «ДНР».

«Он занимал должность дежурного пункта управления разведки, принимал доклады с наблюдательных пунктов боевиков и готовил справки главарям террористической группировки», - говорится в сообщении.

Как пояснил мужчина, он решил «добровольно покинуть расположение НВФ и сдаться украинской власти из-за морально-психологического давления российских кураторов и непомерных денежных поборы со стороны главарей террористов».

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.