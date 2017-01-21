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В Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство общественного деятеля, народного депутата Украины. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак в ходе брифинга, сообщает 112 Украина.

«Сегодня утром доложил Президенту, что Служба безопасности Украины предотвратила и на этапе исполнения прекратила покушение на жизнь государственного деятеля Украины, народного депутата. По нашим данным, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории РФ», - сказал Грицак.

В СБУ допускают, что к организации покушения причастны спецслужбы РФ.

«Организатор покушения, уроженец РФ, который длительное время жил на территории Харьковской обл. с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году выехал на территорию «ЛНР». Он вступил в НВФ и занимал там одно из средних руководящих звеньев, занимался проведением диверсий на нашей территории...Его имя начинается на букву «Т», 1969 года рождения... По нашим данным, сейчас он находится в городе Белгород Российской Федерации. Для исполнения преступления «Т» подобрал двух ранее судимых граждан Украины», - заявил глава СБУ.

По словам Грицака, по подозрению в покушении задержаны два человека. О всех своих действиях задержанные информировали куратора в России.
ForUm

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