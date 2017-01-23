Народный депутат Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко» и парламентской коалиции.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы. «Она хочет их возглавлять. «А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство. А за это – расстреливают», – подчеркнул он

«В дальнейшем не вижу смысла находиться в такой провластной коалиции и своим присутствием легализовать вышеуказанный дерибан. Поэтому, 18.01.17 на имя председателя Верховной Рады Украины подал сообщение о выходе из коалиции, которое он, вопреки регламенту ВРУ, принципиально отказывается объявлять», – сообщил Бублик.

Таким образом, после ухода Бублика состав фракции БПП будет насчитывать 141 депутата.

Как ранее сообщал ForUm, 23 декабря 2016 года народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава фракции БПП.