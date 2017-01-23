также в разделеПолитика
Аграмунт о возвращении делегации РФ в ПАСЕ: Не мне принимать решение 16
Геращенко: Предотвращение покушения – уникальное стечение обстоятельств 29
НАБУ расследует 25 уголовных производств по е-декларациям 12
ГПУ вызывает Януковича на допрос 22
Президент ПАСЕ намерен добиваться возвращения РФ в ассамблею 57
ЕС ждет от Украины обновленный «список Сенцова» 29
Олещук: Война «пострегионалов» за электорат будет бескомпромиссной 68
Порошенко: Украина готова на решительные шаги для освобождения заложников 82
Рада предлагает расширить сферы использования украинского языка 93
Турчинов: Спецслужбы РФ готовят покушения на украинских политиков 158
Политик: Гарантией безопасности для Украины могут быть прямые договоренности с США 32
Фийон: Украине не место в НАТО и ЕС 214
В РФ «серьезно озабочены» заявлениями Порошенко по «Минску» 114
Гройсман предлагает объявить войну тем, кто мешает бизнесу 52
Начался официальный визит Порошенко в Эстонию 30
Порошенко поздравил Филарета с днем рождения 30
По делу Януковича допросили двух депутатов Госдумы 82
Аваков: Покушение на Геращенко – элемент в цепи ряда преступлений 176

Народный депутат Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко» и парламентской коалиции.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы. «Она хочет их возглавлять. «А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство. А за это – расстреливают», – подчеркнул он

«В дальнейшем не вижу смысла находиться в такой провластной коалиции и своим присутствием легализовать вышеуказанный дерибан. Поэтому, 18.01.17 на имя председателя Верховной Рады Украины подал сообщение о выходе из коалиции, которое он, вопреки регламенту ВРУ, принципиально отказывается объявлять», – сообщил Бублик.

Таким образом, после ухода Бублика состав фракции БПП будет насчитывать 141 депутата.

Как ранее сообщал ForUm, 23 декабря 2016 года народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава фракции БПП.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

143
Теги
Ботинки зимние