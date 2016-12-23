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Народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава фракции БПП.

Об этом заявила заместитель спикера Верховной Рады Оксана Сыроид в ходе заседание парламента, сообщает 112 Украина.

«Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента ВРУ сообщаю о выходе народного депутата Мищенко Сергея Григорьевича из состава депутатской фракции БПП», - сказала Сыроид.

Таким образом, состав фракции БПП насчитывает 142 депутата.
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