Народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава фракции БПП.
Об этом заявила заместитель спикера Верховной Рады Оксана Сыроид в ходе заседание парламента, сообщает 112 Украина.
«Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента ВРУ сообщаю о выходе народного депутата Мищенко Сергея Григорьевича из состава депутатской фракции БПП», - сказала Сыроид.
Таким образом, состав фракции БПП насчитывает 142 депутата.
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