Для освобождения украинских заложников на Донбассе и в Российской Федерации нужна мировая солидарность.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместном с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд брифинге в Таллинне, сообщает Укринформ.

«Проблема удержания заложников в Российской Федерации чрезвычайно важна. И только консолидированная позиция всего мира, только наши солидарные действия, как это происходило с Афанасьевим, Солошенко, другими, приводят к положительному результату. Мы готовы к решительным и скоординированным действиям как в отношении украинских граждан, включая Сущенко, Сенцова, других, так и в отношении к гражданам других стран», - сказал Порошенко.

Он отметил, что несколько недель назад Украина в одностороннем порядке сделала жест доброй воли и освободила 15 преступников.

«Мы ждали ответного шага с российской стороны. Но, к сожалению, не дождались», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что проблема будет решаться в отношении заложников, удерживаемых как в российских тюрьмах, так и на оккупированных территориях.

Президент Эстонии сказала, что не хочет сравнивать случаи заложников с Украины случаем Эстона Кохвера (сотрудник эстонских спецслужб, задержанный Россией на границе и обменянный на осужденного ранее российского шпиона). Но она поддержала тезис, что международное сотрудничество может ускорить процесс освобождения.