Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 миллиона гривен, что на 24,8% больше, чем в 2015 году, говорится в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В то же время, ранее в декабре фонд планировал перечислить в бюджет от приватизации за 2016 год 331 миллион гривен.

Однако, как сообщили в пресс-службе ведомства, еще не все покупатели в полном объеме оплатили приватизированные объекты, сообщает УНИАН.

В отчете ФГИУ сообщается, что центральное и региональные управления фонда за отчетный период продали 139 объектов государственной собственности (в том числе в декабре – 19) и 406 объектов коммунальной собственности (в декабре – 137).

Напомним, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 миллиарда гривен. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода.

На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень не подал заявку ни один инвестор. Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики. Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 миллиона гривень, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.