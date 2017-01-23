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Российские спецслужбы перешли в новую фазу гибридной войны в Украине – политического терроризма. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал попытку покушения на народного депутата Украины, члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Украины Антона Геращенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По словам секретаря СНБО, благодаря профессиональным действиям сотрудников СБУ удалось предотвратить покушение на народного депутата. «Предварительная информация позволяет утверждать, что попытка покушения была связана с профессиональной деятельностью Геращенко и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины», - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО добавил, что, к сожалению, это не единственный случай террористической деятельности, организованной российскими спецслужбами на украинской территории, которые расследуют сотрудники СБУ и Национальной полиции.

Турчинов отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках на Донбассе. «Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины», - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что российские спецслужбы ставят задачу созданной сети террористических групп ликвидировать политических, общественных деятелей, представителей СМИ «с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии РФ».

По его словам, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности «полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма».

«Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в частности, через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся за удостоверениями российских спецслужб в РФ. Мы будем жестко предотвращать любые действия, угрожающие жизни украинских граждан», - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, 20 января СБУ предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата Антона Геращенко. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.
ForUm

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