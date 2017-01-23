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Сборная Украины заняла первое место в медальном зачете после Кубка мира-2017 Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

«Команда Украины завоевала 56 высоких наград – 19 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовую медали. Второе место у команды Германии, спортсмены которой завоевали 13 наград – 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды, третье место – у команды Франции – 7 наград, среди которых 6 золотых и 1 серебряная медаль», - говорится в сообщении.

Сейчас все спортсмены будут готовиться к чемпионату мира по лыжным гонкам и биатлону, который пройдет в Германии, в Финстерау, с 10 по 19 февраля 2017 года.

В Министерстве отметили, что впервые в истории Западный реабилитационно-спортивный центр Национального комитета спорта инвалидов Украины (г. Яворов, Львовская обл.) принимал Кубок мира-2017 Международного паралимпийского комитета по лыжным гонкам и биатлону.
ForUm

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