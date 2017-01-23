Гарантией безопасности для Украины может быть поднятие уровня ее собственной обороноспособности.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии ForUm’у высказала народный депутат Украины от фракции «Батькивщина», член группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Алена Шкрум, комментируя вопрос присутствия американского военного контингента в Польше в рамках миссии НАТО и то, какую роль это может играть для Украины.

«С точки зрения моего опыта в международном праве, думаю, что единственными нашими гарантиями безопасности могут быть наши прямые договоренности с Америкой, учения наших ребят и поднятие нашей обороноспособности самостоятельно», - заявила политик.

По ее словам, Европа сейчас достаточно слабая и в виду будущих выборов в отдельных государствах-членах ЕС, ее позиции еще будут ослабевать.

«То, что мы видим, это, к сожалению, очень грустные тенденции. Европа очень слабая и будет еще слабее, потому что сейчас будут выборы. То есть геополитически мы теряем ее…», - добавила политик.

По ее мнению, Украине нужно или очень тесно сотрудничать с США, или с новыми партнерами.

«А мы много потеряли… Когда я говорю мы, я, к сожалению, имею в виду президента и представителя министерства иностранных дел. Потому что они отвечают за внешнюю политику. Они потеряли много из-за того, что они «ставили» на госпожу Хиллари Клинтон и не сотрудничали так тесно с господином Трампом. Хотя, у нас большая надежда именно на Республиканскую партию, которая всегда нас поддерживала и была более радикальна в нашей поддержке, нежели демократы. То есть нужно сотрудничать с Америкой. И, к тому же, нужно сотрудничать с абсолютно новыми партнерами», - подчеркнула парламентарий.

Политик отметила, что два года назад предлагалась идея о некой «дуге нашей защиты».

«То есть, начиная от Швеции, которая нас очень поддерживает. Которая тоже, в принципе, имеет непростые связи с Россией и историю с ней, заканчивая: Швеция, Финляндия – вниз по Европе до Польши и дальше, возможно, даже до Турции, если эта Турция хочет сейчас с нами сотрудничать и дальше. Плюс Литва, Латвия, Эстония и те страны, которые были под давлением советской власти, знают, что это такое и понимают это четко в отличие от Германии и Франции. То есть эту дугу необходимо нарабатывать», - объяснила она.

По ее словам, в свое время предлагалось даже «сделать это при помощи парламентских групп дружбы, встречаться с господином Климкиным».

«Но парламент, к сожалению, не отвечает за внешнюю политику. Мы очень ограничены в этом. То есть, мы можем озвучивать идеи, принимать какие-то стратегические вещи, но мы, по факту, не можем этого выполнять. Выполнять может это только Кабмин, Президент и министр иностранных дел. И тут я не вижу от них абсолютно никакой публичной стратегии и даже публичной дискуссии», - заявила Шкрум.