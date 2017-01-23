В понедельник, 23 января, около 11:30 в Житомирском районе вследствие внезапного открытия дверей во время движения пассажирского микроавтобуса из салона выпал человек и от полученных травм погиб. Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.

По предварительной информации, в селе Солнечном во время движения пригородного маршрутного автобуса, под управлением 37-летнего жителя Житомира, произошло внезапное открытие дверей. В результате один из пассажиров, 67-летний местный житель, выпал из салона автобуса на дорогу. Мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.