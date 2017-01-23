Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн увеличит инфляцию. Об этом в интервью ЛІГА.net заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

«По инфляции в 2017 году у нас остается та же цель - 8% плюс-минус 2%. Повышение минималки имеет двоякий эффект. С одной стороны, оно позитивно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой - увеличит инфляцию на 1%», - отметил он.

По словам Чурия, это один из факторов, который отразится на нашей монетарной политике.

«На этой неделе НБУ презентует инфляционный отчет с обновленным прогнозом по инфляции. Но даже с повышением минималки мы попадаем в нашу цель 8% плюс-минус 2%», - подытожил он.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что решение о повышении минимальной зарплаты не повлечет инфляционных процессов и не повредит бизнесу.