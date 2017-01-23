также в разделеМир
Трамп намерен пересмотреть торговое соглашение с Канадой и Мексикой 17
На Трампа подадут в суд из-за нарушения конституции США 80
Медведев – россиянам: Надеяться на отмену санкций не стоит 23
Экс-президент Гамбии сбежал из страны, прихватив из казны $11 миллионов 20
Трампу хотят запретить снимать санкции с России 60
В Индии с рельсов сошел поезд: более 30 погибших 30
Штайнмайер: Избрание Трампа положило конец прежнему миропорядку 103
Ле Пен: Brexit спровоцирует эффект домино в Европе 57
Белый дом обвиняет прессу в занижении числа пришедших на инаугурацию Трампа 308
За беспорядки в Вашингтоне задержаны 217 человек 27
В Италии разбился венгерский автобус: 16 погибших 90
Проигравший выборы президент Гамбии отказался от власти 46
Сенат США утвердил на пост главы Пентагона друга Украины 222
Трамп обещает стереть исламских террористов с лица земли 66
Мелания Трамп надела на инаугурацию мужа «Голубое небо» 408
Обама оставил Трампу записку в Овальном кабинете 152
Трамп: США обогащали и защищали другие государства, но это в прошлом 95
Трамп принял присягу президента США 95

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна быть готова к «турбулентным» временам в течение пребывания на посту президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал изданию Bild, сообщает Радио Свобода.

Штайнмайер заявил, что хотя Германия должна готовиться к «непредсказуемости и неопределенности» с администрацией Трампа, он все же убежден, что Берлин найдет «внимательных слушателей» в Вашингтоне, которые знают, что «даже крупные страны нуждаются в партнерах в этом мире».

Канцлер Ангела Меркель, которую Трамп раскритиковал за миграционную политику, сказала, что ожидает компромисс с новым президентом США в вопросах торговли и военных расходах.

Заместитель канцлера Зигмар Габриэль ранее заявил, что Германия должна быть готова к тому, что Европе, возможно, придется создать новую экономическую стратегию, если Трамп будет проводить протекционистскую торговую политику.

Немецкие чиновники также обеспокоены заявлениями Трампа о НАТО как «устаревшей» структуры и недостаточной борьбе с терроризмом.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен сказала в интервью газете Handelsblatt 23 января, что «НАТО – это не бизнес-сделка. Вы не можете купить доверие».

Германия ответила Трампу на критику некоторых членов НАТО в неуплате «справедливых вкладов» на безопасность, заявив на прошлой неделе, что это приведет к увеличению расходов на оборону, и Берлин будет отвечать рекомендации НАТО о вкладе в не менее чем 2% от своего ВВП на оборону. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Ботинки зимние