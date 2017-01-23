Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна быть готова к «турбулентным» временам в течение пребывания на посту президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал изданию Bild, сообщает Радио Свобода.

Штайнмайер заявил, что хотя Германия должна готовиться к «непредсказуемости и неопределенности» с администрацией Трампа, он все же убежден, что Берлин найдет «внимательных слушателей» в Вашингтоне, которые знают, что «даже крупные страны нуждаются в партнерах в этом мире».

Канцлер Ангела Меркель, которую Трамп раскритиковал за миграционную политику, сказала, что ожидает компромисс с новым президентом США в вопросах торговли и военных расходах.

Заместитель канцлера Зигмар Габриэль ранее заявил, что Германия должна быть готова к тому, что Европе, возможно, придется создать новую экономическую стратегию, если Трамп будет проводить протекционистскую торговую политику.

Немецкие чиновники также обеспокоены заявлениями Трампа о НАТО как «устаревшей» структуры и недостаточной борьбе с терроризмом.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен сказала в интервью газете Handelsblatt 23 января, что «НАТО – это не бизнес-сделка. Вы не можете купить доверие».

Германия ответила Трампу на критику некоторых членов НАТО в неуплате «справедливых вкладов» на безопасность, заявив на прошлой неделе, что это приведет к увеличению расходов на оборону, и Берлин будет отвечать рекомендации НАТО о вкладе в не менее чем 2% от своего ВВП на оборону.