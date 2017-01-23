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Национальное антикоррупционное бюро Украины начало аналитическую проверку сведений о кандидатах на должности судей Верховного Суда Украины.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, первые выводы уже предоставлены Общественному совету доброчесности.

«Информационно-аналитическая работа со стороны НАБУ сводится к оценке коррупционных рисков. Обмен информацией происходит исключительно в рамках законодательства и призван помочь Высшей квалификационной комиссии судей обеспечить Верховный Суд специалистами без коррупционного прошлого», - пояснили в НАБУ.

В ведомстве напомнили, что 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и Закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный Суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах Верховного Суда Украины (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года. К участию в конкурсе допущены 653 кандидата.

Как сообщал ForUm, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции также проведет специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного суда.
ForUm

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