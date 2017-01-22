Злоумышленники, планировавшие покушение на жизнь народного депутата, намеревались совершить это путем подрыва его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, обнародовав видео подготовки покушения.

«С куратором обсуждался способ покушения с применением самодельного взрывного устройства. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в результате спецоперации вечером 20 января злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата.

«Изъято взрывное устройство - это пластиковый контейнер с пластическим взрывчатым веществом весом около 400 граммов, сверхмощным неодимовым магнитом, электродетонатором и элементом питания», - рассказали в ведомстве.

Также в ходе обысков в квартире и автомобиле задержанных обнаружены и изъяты специально подготовленные мобильные терминалы, сим-карты для приведения самодельного взрывного устройства в действие, средства коммуникации с кураторами, другие доказательства подготовки к совершению преступления, в том числе фотографии объекта.

Напомним, 21 января глава СБУ Василий Грицак заявил, что в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство общественного деятеля, народного депутата Украины.