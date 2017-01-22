Министр обороны Украины Степан Полторак призвал президента США Дональда Трампа продолжить оказание политической и военной помощи Украине и не отменять санкции в отношении России для сдерживания дальнейшей эскалации боевых действий на востоке Украины. Об этом Полторак заявил в интервью Радио Свобода, на следующий день после инаугурации Трампа.

«Очень важно для Украины иметь политическую поддержку со стороны Соединенных Штатов и сохранять санкции, введенные против России, так как это один из важнейших аспектов для сдерживания дальнейшей эскалации со стороны президента Владимира Путина», - сказал Полторак.

Он подчеркнул, что отмена санкций даст «опасный сигнал» России и другим странам, которые нарушают международное право, не исключив в результате этого «хаоса в мире».

По мнению Полторака, Россия может иметь целью захват больших территорий Украины, или даже вторжение в одну из стран-членов НАТО.

Министр обороны Украины также отметил, что большую часть иностранной помощи (в среднем от 18-ти стран), в том числе в виде военной техники и подготовки солдат, Киев получает от Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Литвы.

С 2014 года помощь Вашингтона для Украины составила более 1,3 миллиарда долларов с учетом стоимости учений и оборудования. В то же время, добавил Полторак, только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

По словам главы Минобороны, помощь США, особенно в подготовке войск, имеет решающее значение для Украины.

«К сожалению, мы не можем влиять на решения Трампа, он может принять их или не принять о помощи США Украине», - сказал Полторак, добавив, что, несмотря на это, Украина будет защищаться «до конца».

«То в чем, я могу быть уверен, что у Путина и его сил не будет легкой прогулки по территории Украины», - добавил министр обороны.

По его мнению, единственный способ закончить конфликт на Донбассе - «политическими и дипломатическими средствами», но это возможно только, если Украина будет иметь мощную армию.

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 20 января, заявил, что надеется продолжить плодотворное сотрудничество между Украиной и США и ожидает трансатлантического единства.

Президент США Дональд Трамп, который вступил в должность накануне, ранее предполагал вероятность сокращения или отмены санкций в отношении России из-за ее аннексии Крыма и поддержки НВФ на востоке Украины. В то же время в одном из последних интервью изданию Wall Street Journal заявил, что санкции будут сохранены «еще некоторое время».