В субботу, 21 января, в Мариуполе в результате ДТП с участием двух военнослужащих один из бойцов погиб на месте, второй в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, второй – доставлен в больницу скорой медицинской помощи Мариуполя в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением.

С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.