также в разделеМир
За беспорядки в Вашингтоне задержаны 217 человек 7
В Италии разбился венгерский автобус: 16 погибших 12
Сенат США утвердил на пост главы Пентагона друга Украины 54
Трамп обещает стереть исламских террористов с лица земли 45
Мелания Трамп надела на инаугурацию мужа «Голубое небо» 215
Обама оставил Трампу записку в Овальном кабинете 57
Трамп: США обогащали и защищали другие государства, но это в прошлом 72
Трамп принял присягу президента США 53
В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 45-го президента США 116
Еще два человека выжили в накрытом лавиной итальянском отеле 78
Боевики ИГ разрушили фасад римского амфитеатра в Пальмире 76
В накрытом лавиной итальянском отеле нашли 6 выживших 68
В Вашингтоне произошли столкновения из-за Трампа 112
Трамп намерен подписать первые указы в день инаугурации 44
Сегодня состоится церемония инаугурации Трампа 423
Сорос: Политика Трампа может превратиться в диктатуру 129
Обама обратился к американцам с прощальным письмом 84
В Мельбурне автомобиль въехал в толпу: 3 человека погибли, 20 получили ранения 118

Яхья Джамме, занимавший пост президента Гамбии более 20 лет, заявил, что он отказывается от борьбы за власть и уступает место победившему на выборах Адаму Барроу.

Как сообщает ВВС, заявление последовало после длительных переговоров Джамме с президентами Гвинеи и Мавритании, которые выступили в качестве посредников для разрешения политического кризиса в Гамбии.

В заявление по телевидению Джамме заявил, что в Гамбии не должно быть пролито ни одной капли крови.

Ранее в пятницу новый президент Гамбии Адама Барроу, приведенный 19 января к присяге несмотря на отказ своего предшественника Яхья Джамме покинуть пост, объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в стране.

Барроу в своем «Твитере» написал, что по итогам переговоров Джамме согласился уже в пятницу покинуть Гамбию и уступить свой пост.

Отказ Джамме покинуть свой пост послужил поводом для начала военной интервенции в Гамбию из соседнего Сенегала. Однако в пятницу утром операцию приостановили, решив продолжить переговоры.

Джамме в декабре отказался признать поражение на президентских выборах, в ходе которых, согласно официальным данным, за Бэрроу проголосовали 45,5% избирателей, в то время как кандидатуру Яхьи Джамме поддержали около 36,7% пришедших на избирательные участки.

Он обжаловал их итоги в суде, после чего его полномочия продлили на три месяца.

Против этого решения суда выступило Экономическое сообщество западноафриканских государств, признавшее победителем выборов Адама Барроу.

Сенегал пригрозил начать военную интервенцию в случае, если Джамме не уйдет в срок.

51-летний Яхья Джамме занимал президентский пост с 1994 года. Он пришел к власти в результате военного переворота, в ходе которого был свернут президент Дауда Кайраба Джавара, правивший страной с 1965 года.

Правозащитники подвергали президента Джамме критике за гонения на оппозицию, журналистов и гей-сообщество.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Ботинки зимние