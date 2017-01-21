Яхья Джамме, занимавший пост президента Гамбии более 20 лет, заявил, что он отказывается от борьбы за власть и уступает место победившему на выборах Адаму Барроу.

Как сообщает ВВС, заявление последовало после длительных переговоров Джамме с президентами Гвинеи и Мавритании, которые выступили в качестве посредников для разрешения политического кризиса в Гамбии.

В заявление по телевидению Джамме заявил, что в Гамбии не должно быть пролито ни одной капли крови.

Ранее в пятницу новый президент Гамбии Адама Барроу, приведенный 19 января к присяге несмотря на отказ своего предшественника Яхья Джамме покинуть пост, объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в стране.

Барроу в своем «Твитере» написал, что по итогам переговоров Джамме согласился уже в пятницу покинуть Гамбию и уступить свой пост.

Отказ Джамме покинуть свой пост послужил поводом для начала военной интервенции в Гамбию из соседнего Сенегала. Однако в пятницу утром операцию приостановили, решив продолжить переговоры.

Джамме в декабре отказался признать поражение на президентских выборах, в ходе которых, согласно официальным данным, за Бэрроу проголосовали 45,5% избирателей, в то время как кандидатуру Яхьи Джамме поддержали около 36,7% пришедших на избирательные участки.

Он обжаловал их итоги в суде, после чего его полномочия продлили на три месяца.

Против этого решения суда выступило Экономическое сообщество западноафриканских государств, признавшее победителем выборов Адама Барроу.

Сенегал пригрозил начать военную интервенцию в случае, если Джамме не уйдет в срок.

51-летний Яхья Джамме занимал президентский пост с 1994 года. Он пришел к власти в результате военного переворота, в ходе которого был свернут президент Дауда Кайраба Джавара, правивший страной с 1965 года.

Правозащитники подвергали президента Джамме критике за гонения на оппозицию, журналистов и гей-сообщество.