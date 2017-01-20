также в разделеОбщество
СБУ задержала чиновницу «ЛНР», пытавшуюся оформить украинскую пенсию 13
В Николаеве разоблачили перевальный пункт контрабанды кокаина в РФ 8
Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра 9
И.о. замначальника Львовской таможни поймали на взятке 15
Из-за курильщиков Украина теряет $3 миллиарда в год 29
Кубив заявляет о росте украинского экспорта 17
Чиновница Луганской ОВГА присвоила боле 100 тысяч бюджетных денег 45
Количество обстрелов сократилось вдвое, потерь среди бойцов АТО нет 79
19 января. Картина дня 73
Ванесса Паради снимается в фильме о войне в Украине 58
За пропагандистскую рэп-песню радиостанцию оштрафовали на 44 тысячи 54
На Луганщине будут заочно судить 5 прокуроров-предателей 69
Минобороны РФ: Украина проинспектировала Ростовскую область 148
На Харьковщине приостановили строительство «Стены» на границе с РФ 239
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Крещения Господня и о том, как обращаться со святой водой 130
На имущество экс-владельца банка «Михайловский» наложили арест 40
Служба занятости запустила электронную очередь для безработных 94
Задержанного в Германии сына мэра Лисичанска экстрадировали в Украину 45

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Гамбию, сообщает Департамент консульской службы МИД.

«В связи с напряженной и непредсказуемой внутриполитической ситуацией в Гамбии, а также введением на ее территории чрезвычайного положения, МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от поездок в Гамбию или покинуть ее территорию», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что гражданам Украины, которые находятся на территории Гамбии, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, регулярно следить за новостями по развитию ситуации в стране, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, не затрагивать в разговорах с местным населением вопросы, касающиеся внутриполитической ситуации в Гамбии, а также всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

«В случаях попадания в чрезвычайные ситуации на территории Гамбии, угрожающих жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия на телефон «горячей линии»: +2348036789749, +2348091155339, электронная почта: [email protected], или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: [email protected]», – сказано в сообщении.

Напомним,  19 января вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу.

Однако позже объединенные вооруженные силы Западной Африки объявили, что военная операция приостановлена для того, чтобы совершить последнюю попытку при международном посредничестве мирно урегулировать ситуацию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги
Ботинки зимние