Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Гамбию, сообщает Департамент консульской службы МИД.

«В связи с напряженной и непредсказуемой внутриполитической ситуацией в Гамбии, а также введением на ее территории чрезвычайного положения, МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от поездок в Гамбию или покинуть ее территорию», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что гражданам Украины, которые находятся на территории Гамбии, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, регулярно следить за новостями по развитию ситуации в стране, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, не затрагивать в разговорах с местным населением вопросы, касающиеся внутриполитической ситуации в Гамбии, а также всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

«В случаях попадания в чрезвычайные ситуации на территории Гамбии, угрожающих жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия на телефон «горячей линии»: +2348036789749, +2348091155339, электронная почта: [email protected] , или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: [email protected] », – сказано в сообщении.

Напомним, 19 января вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу.

Однако позже объединенные вооруженные силы Западной Африки объявили, что военная операция приостановлена для того, чтобы совершить последнюю попытку при международном посредничестве мирно урегулировать ситуацию.