Объединенные вооруженные силы Западной Африки объявили, что военная операция, которая началась в четверг для разрешения президентского кризиса в Гамбии, приостановлена для того, чтобы совершить последнюю попытку при международном посредничестве мирно урегулировать ситуацию.

Новые посреднические переговоры пройдут в пятницу. Их возглавит президент Гвинеи Альфа Конде, так как переговоры между уходящим президентом Гамбии Яхьей Джамме и президентом Мавритании Мохамедом Ульд Абдель Азизом поздно вечером в четверг зашли в тупик.

Ранее региональный блок Западной Африки ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) продлил срок действия истекшего в полуночь со среды на четверг ультиматума Джамме до полудня пятницы и пригрозил после этого силой заставить Джамме уйти.

В четверг Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу. Как сообщало в четверг вечером агентство Рейтер со ссылкой на представителя сенегальских военных, войска перешли границу в четверг.

Такой шаг был предпринят на фоне единогласного решения Совета Безопасности ООН поддержать интервенцию Сенегала в Гамбию. В резолюции осуждается нежелание действующего главы государства Яхьи Джамме покинуть президентский пост. За документ проголосовали все 15 государств - членов СБ, в том числе Россия.

Регулярные вооруженные силы Сенегала насчитывают около 20 тысяч человек, а военный бюджет страны составляет примерно 300 млн долларов в год. Численность вооруженных сил Гамбии оценивается в 2,5 тысячи человек.

Вместе с Сенегалом свои войска в Гамбию отправит и Нигерия. Ранее стало известно, что она уже выделила на операцию несколько своих самолетов и как минимум один военный корабль.

В четверг утром избранный президент Адама Барроу принял присягу в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре, и его легитимность была признана на международном уровне.

Барроу заявил, что останется в Сенегале до окончания военной операции.

Правивший Гамбией с 1994 года Яхья Джамме в декабре отказался признать поражение на президентских выборах. Это решение не понравилось Экономическому сообществу западноафриканских государств, признавшего победителем выборов Адаму Барроу. В итоге в четверг Барроу уже принес в Сенегале присягу несмотря на то, что Джамме так и не покинул пост в положенный срок.

Сенегальская армия еще в среду поставила Джамме ультиматум, пригрозив ему вторжением в страну в случае, если в ночь на 19 января он не покинет пост. Джамме проигнорировал ультиматум и продолжает настаивать на своей легитимности.

Тем не менее немедленного вторжения со стороны Сенегала не последовало, так как не было решения Совета Безопасности ООН. Теперь же сенегальская армия начала действовать.

Джамме, возглавляющий Гамбию с 1994 года, в декабре неожиданно проиграл очередные выборы президента. Его кандидатуру поддержали около 36,7% избирателей, в то время как за его конкурента Барроу проголосовали 45,5% электората.

Сначала Джамме признал свое поражение на выборах, но позже все же оспорил итоги декабрьского голосования. Иск Джамме, в котором он заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования, суд рассмотрит весной.

В связи с этим срок полномочий Джамме был продлен на три месяца. Барроу и ЭКОВАС отказались признать законность такого шага, после чего Сенегал и Нигерия начали стягивать к границе Гамбии войска, а из самой страны начали эвакуировать туристов.

Из-за продолжающейся уже несколько недель напряженности тысячи жителей страны уехали в Сенегал, а туристы - преимущественно европейцы - прервали отдых и вернулись домой.

Гамбийцы смотрели инаугурацию Адама Барроу в прямом эфире по сенегальскому телевидению, которое ловит в Гамбии.

Немного людей вышли на улицы праздновать, несмело скандируя имя Барроу. Напряженность все еще продолжается, люди осознают, что политический кризис не закончился.

Банжул выглядит как город-призрак. Даже обычно занятые магистрали на окраине столицы опустели. Многие говорят, что военные непредсказуемы.

Но как знак того, что части сил безопасности могут перейти на другую сторону, я встретил пятерых полицейских, стоящих за пределами своего участка. Они были расслаблены и по всей видимости счастливы. Я спросил у них, как дела, и один из них с улыбкой ответил: «Все в порядке, изменения - это хорошо».

Адама Барроу родился в 1965 году, он принадлежит к этнической группе фула.

В начале 2000-х годов он жил в Великобритании. В это время он работал охранником в сети торговли по каталогам «Аргос». По некоторым сведениям, он также одновременно учился.

В 2006 году он вернулся в Гамбию и занялся бизнесом в области недвижимости.

Среди его предвыборных обещаний - вернуть Гамбию в состав Содружества Наций, которое по решению Джамме страна покинула в октябре 2013 года, а также под юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.

Барроу - правоверный мусульманин, у него две жены и пятеро детей.

Барроу продолжает болеть за английский футбольный клуб «Арсенал».