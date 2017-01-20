В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружены еще двое выживших.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ANSA.

Ранее сообщалось о шестерых выживших, теперь количество возросло до 8. Отмечается, что среди них двое детей.

Как известно, чиновники подтвердили нахождение двух тел, в то время как итальянские СМИ сообщили, что еще два обнаружили в течение ночи.

Также ранее сообщалось, что по меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми.

Как известно, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.