также в разделеМир
Боевики ИГ разрушили фасад римского амфитеатра в Пальмире 62
В накрытом лавиной итальянском отеле нашли 6 выживших 51
В Вашингтоне произошли столкновения из-за Трампа 83
Трамп намерен подписать первые указы в день инаугурации 36
Сегодня состоится церемония инаугурации Трампа 223
Сорос: Политика Трампа может превратиться в диктатуру 119
Обама обратился к американцам с прощальным письмом 77
В Мельбурне автомобиль въехал в толпу: 3 человека погибли, 20 получили ранения 116
Сенегал приостановил военное вторжение в Гамбию 681
В аптеках Германии будут продавать каннабис 45
Сенегал начал военное вторжение в Гамбию 84
Сход лавины в Италии: десятки людей остаются под завалами 94
В Кремле заявили, что Россия никогда не занималась интервенциями 67
В Тегеране обрушился 17-этажный торговый центр, погибли 30 человек 221
В Италии лавина накрыла отель, есть погибшие 97
Трамп придумал лозунг для президентской кампании 2020 года 111
2016 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений 56
В Анкаре задержали организатор выставки, на которой убили посла России 33

В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружены еще двое выживших.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ANSA.

Ранее сообщалось о шестерых выживших, теперь количество возросло до 8. Отмечается, что среди них двое детей.

Как известно, чиновники подтвердили нахождение двух тел, в то время как итальянские СМИ сообщили, что еще два обнаружили в течение ночи.

Также ранее сообщалось, что по меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми.

Как известно, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние