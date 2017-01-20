Фабрика Roshen в Липецке могла бы продолжать работу, но решение подобных вопросов полностью находится в компетенции ее владельцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о закрытии фабрики, сообщает ТАСС.

«Это решение владельцев», - подчеркнул представитель Кремля. «Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение (о закрытии), это их суверенное решение», - заключил Песков.

Напомним, корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия).