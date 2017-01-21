Судья Ужгородского горрайонного суда и мэр одного из городов Закарпатья внесли недостоверную информацию в электронную декларацию, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, появились первые результаты работы отдела организации деятельности в сфере предотвращения коррупции прокуратуры Закарпатской области по разработке и анализу электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, в ходе анализа декларации одного из судей Ужгородского горрайонного суда выявлен факт внесения заведомо ложных сведений в указанный документ. В связи с этим следственным отделом следственного управления прокуратуры области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Кроме этого, ранее обнаружены аналогичные нарушения при подаче электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления одним из городских голов Закарпатской области.

Таким образом, по состоянию на 20 января прокуратурой области выявлено 2 уголовных правонарушения, связанных с внесением недостоверной информации в электронные декларации.