В ходе поисково-спасательных работ в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, найдены шестеро выживших.

Все они до сих пор находятся под завалами, но при этом могут постоянно контактировать и переговариваться со спасателями, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Сейчас они прилагают все усилия, чтобы извлечь людей из-под толстого слоя снега и обломков стен здания. Информации о состоянии выживших пока нет.

Чиновники подтвердили нахождение двух тел, в то время как итальянские СМИ сообщили, что еще два обнаружили в течение ночи. Также ранее сообщалось, что по меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми.

Как известно, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.