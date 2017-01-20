Министерство экологии и природных ресурсов в рамках декоммунизации инициирует переименование объектов природо-заповедного фонда, сообщает пресс-служба Минприроды.



Министерство обратилось к областным государственным администрациям с просьбой организовать соответствующую работу по внедрению процесса переименования территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения, названия которых содержат символику коммунистического тоталитарного режима.

Соответствующее обращение в облгосадминистрации подписал заместитель министра по вопросам европейской интеграции Николай Кузьо.

«Процесс декоммунизации, что происходит по всей стране, не может обойти объекты природно-заповедного фонда, ведь именно они являются визитной карточкой для туристов из разных стран, являются общим природным наследием украинских граждан. Поэтому в своем названии они должны нести не искусственные символы советской эпохи, а отражать собственную ценность и уникальность, или быть связаны с природой, культурой или историей соответствующей местности, отражать свободный и гуманный дух сегодняшней Украины», - убежден Кузьо.

Минприроды также инициировало переименование территорий и объектов ПЗФ общегосударственного значения. Полученные предложения областных государственных администраций станут основанием для подготовки и последующего принятия в установленном порядке соответствующего указа Президента Украины.

Завершением этой работы будут решения областных советов о переименовании соответствующих территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения.

Напомним, в Украине в 2016 году в рамках исполнения закона о декоммунизации было переименовано 51 тыс. 493 улицы и снесено 1 тыс. 320 памятников В.Ленину.