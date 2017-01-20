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Международный валютный фонд видит признаки восстановления мировой экономики.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард на полях Давосского форума в пятницу, сообщает Укринформ.

«Впервые мы видим, что МВФ не пересматривает цифры в сторону снижения. Это хороший знак…Это выглядит лучше, чем то, что мы видели в предыдущие годы», - заявил Лагард.

Они привела цифры фонда по развитию мировой экономики – роста с  3,1% в 2016 до прогнозируемых 3,4% в 2017 и 3,6% в 2018 году. При этом она уточнила, что такие расчеты основаны «на моделях».

Лагард отметила, что развитые экономики показывают лучшие результаты, чем ожидали эксперты МВФ. Япония, в первую очередь, страны еврозоны. «Они однозначно восстанавливаются».

С США ситуация пока не совсем ясна. Фонд прогнозирует, и это подтверждают рынки, более высокие процентные ставки как результат более высокую инфляцию. Ситуация в США может оказать определенный негативный эффект на другие страны, заметила она.

На фоне оптимистичных показателей развитых стран прогноз для развивающихся, в частности, Индии и Мексики, был несколько снижен, сказала глава МВФ, не назвав цифр.
ForUm

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