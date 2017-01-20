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Избранный президент США Дональд Трамп собирается подписать ряд исполнительных указов, для которых не нужно согласование в Конгрессе, сразу же после сегодняшней инаугурации.  Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощников Трампа.

Пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер рассказал, что Дональд Трам «посвятит не только первый день (после вступления в должность), но и второй, третий принятию повестки дня для реальных изменений».

Сообщается, что в первый день в Белом доме новый американский президент готов сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции. Также ожидается введение Федерального моратория на трудоустройство служащих для снижения уровня старения рабочей силы. По данным агентства, Дональд Трамп собирается заняться и вопросом соглашения о свободной торговли с Канадой и Мексикой, а также запустить процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства. Пока неизвестно, сколько указов будет утверждено сегодня, передает Укринформ.

Кроме того, отмечается, что Трамп намерен отменить некоторые указы своего предшественника на президентском посту Барака Обамы.

Напомним, церемония инаугурации состоится сегодня в Вашингтоне в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву) возле здания Капитолия.
ForUm

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