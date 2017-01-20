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Украина ежегодно теряет более 3 млрд долларов из-за курения населения. Об этом говорится в исследовании «Экономические аспекты налогообложения табачных изделий в Украине» Международного объединения по борьбе с туберкулезом и болезнями легких.

Кроме того, ученые утверждают, что настоящие экономические потери государства в результате курения ее населения еще больше, если учесть расходы государства на лечение заболеваний, вызванных курением, сообщает Экономическая правда.

Сумма потерь почти втрое превышает доходы госбюджета от табачных акцизов, которые по 2016 оценивают на уровне 1,1 млрд долл.

«Курение не только создает смертельные угрозы для жизни человека, но и вредит экономике. Поэтому украинская власть должна быть заинтересована в том, чтобы распространенность курения в Украине уменьшалась. Для этого нужно сделать сигареты менее доступными и привлекательными. В частности важно принять законопроект №2820, который предусматривает запрет сигарет с ароматизаторами, вводит большие графические предупреждения о вреде курения на пачках сигарет и регулирует содержание табачных изделий», - отмечает руководитель Украинского центра контроля над табаком ОО «Жизнь» Андрей Скипальский.

Согласно глобальному докладу Всемирной организации здравоохранения и Национального института онкологии США «Экономические аспекты табака и контроля над табаком», опубликованной в начале января 2017, ежегодно мировая экономика теряет более триллиона долларов из-за увеличения затрат на медицинскую помощь курильщикам и потери трудоспособности.

Более того, болезни, вызванные курением забирают из жизни 6 млн человек ежегодно в мире.

Эксперты отмечают, что меры, направленные на борьбу против табака, включая увеличение налогов и цен на табачные изделия, могут служить источником значительных поступлений.

Эти средства можно будет использовать на здравоохранение и социальное развитие.
ForUm

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