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Президент Петр Порошенко считает, что из-за президентов России и Сирии в мире существуют большие проблемы с глобальной безопасностью. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN, сообщает пресс-служба Главы государства

Порошенко отметил важность для Украины сильной и объединенной Европы и трансатлантического единства, включая США.

«Здесь, в Давосе, мы имели интересную тему для обсуждения относительно ответственного лидерства. Думаю, что через двух безответственных лидеров - Асада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью», - сказал Порошенко. Президент также добавил, что кибератаки являются частью гибридной войны РФ.

Президент отметил поддержку Украины со стороны США в последние 2,5 года и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества.
ForUm

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