Сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

58-я церемония инаугурации стартует в пятницу в 11:30 утра по местному времени (18:30 по Киеву).

Откроет церемонию оркестр морских пехотинцев, который также называют «личным президентским оркестром». Коллектив играет на инаугурациях с 1801 года.

В полдень по местному времени Дональд Трамп будет приведен к присяге как 45-й президент США. Принимать присягу будет главный судья Верховного суда США Джон Робертс на западных ступенях Капитолия. Перед Трампом присягу примет вице-президент Майк Пенс, сообщает Укринформ.

После присяги Трамп выступит с речью. Инаугурационная речь президента США – это историческое выступление, цитаты из которого часто становятся очень известными.

На инаугурации будут присутствовать семья Дональда Трампа, уходящий американский президент Барак Обама и соперница Трампа на прошлогодних президентских выборах, демократ Хиллари Клинтон.

Департамент внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций рассчитывает, что в торжествах примут участие 800-900 тыс. лиц.

Избранный президент прибыл в Вашингтон в четверг. Он остановился в отеле Trump International, который находится в нескольких кварталах от Белого дома и принадлежит ему.

Помощница избранного президента рассказала, что его речь будет «элегантной, красивой, мощной и короткой», сообщает The Boston Herald.

По ее словам, инаугурационная речь Трампа готовилась под влиянием речей бывших президентов Авраама Линкольна и Джона Кеннеди.

Конвей подчеркнула, что новый президент Соединенных Штатов - человек действия, который хочет объединить страну и об этом он расскажет в своем выступлении.

Напомним, на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Он получил большинство голосов выборщиков - 290 против 232.