Представители Украины провели инспекцию на территории Южного военного округа России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в период с 16 по 19 января в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию на территории Южного военного округа — в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

В частности, инспекторам была предоставлена возможность побывать на военных полигонах Кадамовский и Кузьминский, железнодорожных станциях погрузки и выгрузки Матвеев курган и Хапры.

В Минобороны РФ отметили, что инспекторы получили необходимую информацию от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в указанных районах.

«В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в них военной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению. Обеспечив проведение украинской инспекции в полном соответствии с положениями Венского документа 2011 года, Россия в полной мере выполнила свои международные обязательства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.