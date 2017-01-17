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Украина ожидает поступления очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF в начале февраля. Об этом рассказал в интервью Reuters министр финансов Александр Данилюк, сообщает ЛІГА.net.

«Мы планируем получить около $1 млрд», - уточнил министр.

Кроме того, возможно также поступление кредитных гарантий США в этом году. Деталей Данилюк не сообщил.

На вопрос, способна ли Украина расплатиться, если проиграет в суде Российской Федерации по «бондам Януковича», глава Минфина ответил, что всегда есть возможность апелляции.

Ранее Данилюк заявлял, что заседание Совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет рассмотрен вопрос выделения Украине четвертого кредитного транша, может состояться в конце января 2017 года.
ForUm

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