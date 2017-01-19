Черкасские спасатели оказали помощь женщине, которой стало плохо во время погружения в воду на Крещение. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«После совершения обряда погружения в иорданскую воду на пляже «Ривьера» женщина вышла на берег. Пройдя несколько метров, женщине стало плохо, и она потеряла сознание», - говорится в сообщении.

Спасатели отнесли женщину на спецносилках в палатку, где ее срочно осмотрели работники «скорой медицинской помощи».

После оказания первой медицинской помощи с предварительным диагнозом сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца женщину немедленно госпитализировали в больницу.