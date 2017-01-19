В Харьковской области из-за отсутствия финансирования приостановлена реализация проекта «Стена» (сейчас проект переименован в «Европейский вал») на границе с Россией. Об этом во время пресс-конференции сообщила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

«Нет финансирования этого проекта, поэтому, насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается», - сказала Светличная.

Она добавила, что на сегодняшний день в пределах Харьковской области проводятся работы по поддержанию технического состояния уже построенных в рамках проекта «Стена» сооружений на границе с Россией, сообщает УНИАН.

«На сегодняшний день ведется поддержка тех сооружений и строительных работ, которые уже были проведены. Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами. Тот объем работ, который был проведен, на сегодня находится в надлежащем состоянии. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то мне на сегодняшний день известна информация, что пока что продолжаться этот проект не будет», - сказала председатель ОГА.

Светличная при этом отметила, что в рамках усиления обороноспособности региона Харьковская область уже построила 31 опорный пункт для личного состава.

Как ранее сообщал ForUm, в начале сентября 2014 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о начале строительства сооружений на границе с Россией в рамках проекта «Стена».

В феврале 2016 года Яценюк заявил, что Украина обустроила 20% госграницы в рамках реализации программы «Европейский вал».

В свою очередь помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в сентябре 2016 года сообщил, что украинско-российская граница в рамках проекта «Европейский вал» оборудована на 12%.