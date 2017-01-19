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В Кремле затруднились ответить на вопрос, в каком объеме Россия финансирует оккупированный Донбасс.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сколько средств РФ выделяет на содержание и поддержку неконтролируемой правительством Украины части Донбасса. «Не могу ответить на этот вопрос, не располагаю просто информацией, не знаю», - сказал Песков, сообщает УНИАН.

При этом он отметил, что некорректно говорить, что «молодые республики» содержатся за счет Российской Федерации. «Это некорректно, бесспорно, предоставляется гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу», - сказал Песков.

Напомним, в декабре 2015 года президент России Владимир Путин заявил об отсутствии регулярных войск страны на востоке Украины, но, по его словам, там есть люди, которые занимаются решением определенных вопросов в военной сфере.

После этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин впервые признал наличие российских военных на Донбассе.
ForUm

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