Украинцев не было среди гостей или сотрудников в накрытом лавиной отеле в Италии.

Об этом сообщает в Twitter Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

«Консул Украины сообщает, что украинцев не было среди гостей или сотрудников в накрытом лавиной отеле в Италии», – отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал ForUm, вчером 18 января в Италии возле горы Гран Сассо в регионе Абруццоо лавина накрыла трехэтажный отель

По предварительным данным, в отеле Rigopiano находились до 30 человек.